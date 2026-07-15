Obat Nyeri Aman Diminum Setiap Hari Selama Dijual Bebas? Ini Jawaban Dokter

BANYAK orang menganggap obat pereda nyeri yang dijual bebas aman dikonsumsi setiap hari. Pasalnya, obat tersebut mudah ditemukan di apotek maupun toko obat.

Namun, apakah anggapan tersebut benar? Ataukah hal tersebut hanya mitos semata yang menyebar di masyarakat?

1. Obat Nyeri Aman Diminum Setiap Hari Selama Dijual Bebas?

Dokter Spesialis Penyakit Dalam, dr. Rosandi Himawan, Sp.PD, dalam acara Morning Zone yang tayang di Youtube Okezone menyebut kebiasaan mengonsumsi obat nyeri secara rutin dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Salah satunya kerusakan fungsi ginjal.

Menurut dr. Rosandi, anggapan bahwa obat nyeri aman diminum setiap hari hanya karena statusnya sebagai obat bebas merupakan mitos. Ia mengungkapkan, dirinya cukup sering menemukan pasien yang mengalami gangguan fungsi ginjal setelah memiliki kebiasaan mengonsumsi obat pereda nyeri dalam jangka panjang.

“Sering kali pasien datang ke klinik atau rumah sakit, kemudian saat diperiksa ditemukan gangguan fungsi ginjal. Setelah ditelusuri, ternyata sering minum obat-obatan nyeri atau obat warung dalam jangka panjang, bahkan sampai bertahun-tahun,” ujar dr. Rosandi.