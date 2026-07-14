Ide Bekal Snack Anak yang Lebih Sehat dari Nugget dan Sosis

Ide Bekal Snack Anak yang Lebih Sehat dari Nugget dan Sosis (Foto: Freepik)

JAKARTA – Membawakan bekal camilan untuk anak ke sekolah bisa menjadi cara sederhana untuk memastikan asupan gizinya tetap terjaga. Daripada terlalu sering mengandalkan nugget atau sosis olahan, orang tua dapat memilih menu yang lebih bervariasi, kaya nutrisi, dan tetap disukai anak.

Berikut beberapa ide bekal snack sehat yang praktis dibuat di rumah.

1. Sandwich Isi Sayur dan Protein

Sandwich bisa menjadi pilihan yang mengenyangkan sekaligus bergizi. Gunakan roti gandum dan isi dengan telur, ayam suwir, tuna, atau keju, lalu tambahkan selada, tomat, dan mentimun agar kebutuhan serat anak terpenuhi.

2. Pancake Homemade

Pancake tidak selalu identik dengan makanan manis. Orang tua dapat membuat pancake dari tepung gandum, pisang, atau oatmeal, kemudian menyajikannya dengan potongan buah segar atau yogurt tanpa tambahan gula berlebih.

3. Nasi Kepal (Onigiri)