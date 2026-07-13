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Awas! Air Isi Ulang Terkontaminasi Bakteri Bisa Bikin Anak Stunting

Niko Prayoga , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |11:09 WIB
Awas! Air Isi Ulang Terkontaminasi Bakteri Bisa Bikin Anak Stunting
Awas! Air Isi Ulang Terkontaminasi Bakteri Bisa Bikin Anak Stunting (Foto: Freepik)
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JAKARTAAir minum isi ulang menjadi pilihan banyak keluarga karena dinilai lebih praktis dan ekonomis. Namun, masyarakat tetap perlu waspada. Air yang terkontaminasi bakteri tidak hanya berisiko menyebabkan gangguan pencernaan, tetapi juga dapat meningkatkan risiko stunting pada anak jika dikonsumsi dalam jangka panjang.

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Adam Prabata, menyoroti temuan tersebut melalui unggahan di akun Threads miliknya. Ia menjelaskan bahwa air yang tercemar bakteri memiliki kaitan dengan meningkatnya risiko stunting pada anak.

"Penelitian terbaru! Air yang terkontaminasi bakteri ternyata berhubungan dengan peningkatan risiko stunting hingga empat kali lebih tinggi!" tulis dr. Adam, dikutip Senin (13/7/2026).

Bakteri di Air Isi Ulang

Menurutnya, salah satu indikator utama untuk mengetahui apakah air isi ulang aman dikonsumsi adalah keberadaan bakteri coliform. Bakteri ini menjadi penanda penting adanya kontaminasi pada air.

Di Indonesia, kualitas air dari depot isi ulang masih sangat beragam. Berdasarkan puluhan penelitian mikrobiologi yang dilakukan di berbagai kota, tingkat kontaminasi bakteri menunjukkan hasil yang bervariasi.

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