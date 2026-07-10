Sikat Gigi Bikin Mual dan Mata Berair? Wajib Coba Trik Sederhana Ini

JAKARTA – Bagi sebagian orang, aktivitas menyikat gigi sering kali menjadi momen yang tidak menyenangkan karena memicu refleks mual atau gag reflex. Kondisi ini bahkan kerap membuat mata berair hingga batuk-batuk, sehingga banyak orang terpaksa menahan napas selama membersihkan gigi.

Jika kamu pernah mengalami kondisi di atas, maka tips berikut ini nampaknya cocok kamu coba agar aktivitas sikat gigi kamu terasa lebih baik. Dokter sekaligus influencer kesehatan Cecep Hermawan dalam unggahan video di akun Instagramnya membagikan sebuah tips sederhana bernama “Trik Jempol”.

Cara tersebut bisa kamu lakukan dengan cara menggenggam tangan kiri, lalu melipat ibu jari atau jempol ke dalam telapak tangan dan mengepalnya kuat-kuat. Kepalan ini kemudian ditahan selama 30 detik hingga dua menit sembari menyikat gigi di area yang sensitif, dibarengi dengan menarik napas secara perlahan melalui hidung.

“Genggam tangan kiri, jempol dilipat ke dalam telapak, kepal, tahan sambil sikat gigi kurang lebih 30 detik selama dua menit berbarengan tarik nafas pelan lewat hidung,” kata dr. Cecep dikutip Jumat (10/7/2026).

Ia menjelaskan cara ini bekerja melalui mekanisme persaingan sinyal saraf di dalam tubuh. Tekanan yang kuat pada telapak tangan kiri akan mengirimkan sinyal ke otak, yang kemudian bersaing dengan sinyal refleks muntah dari tenggorokan, sehingga, sinyal mual menjadi kurang terpicu.