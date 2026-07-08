Hati-Hati, 3 Tren Minuman Kopi Ini Ternyata Punya Gula Tersembunyi

JAKARTA - Kopi hitam dengan perasan lemon mungkin sekilas terlihat ringan dan sehat. Namun, jangan terkecoh, varian ini belum tentu rendah gula. Faktanya, satu cangkir saja bisa menyembunyikan manis yang setara dengan 13 kubus gula!

Melansir The Standard, seorang ahli gizi baru-baru ini membongkar jumlah kalori dari tiga jenis kopi kekinian yang tengah populer. Ia mengingatkan bahwa jika minuman-minuman ini dikonsumsi terlalu sering, risikonya bisa memicu lonjakan kadar gula darah kamu, lho.

Mari bahas tiga jenis kopi yang punya "gula tersembunyi" tersebut:

1. Espresso Romano / Sicilian Coffee (Kopi Hitam dan Perasan Lemon)

Estimasi Kalori: Sekitar 325 kkal (untuk ukuran extra large)

Ini adalah salah satu minuman yang paling sering disalahpahami. Banyak orang mengira menu ini sehat dan rendah kalori karena hanya berisi kopi hitam dan lemon. Padahal, untuk menyeimbangkan rasa asam yang ekstrem dari lemon dan pahitnya espresso, kedai kopi biasanya menambahkan sirup dalam jumlah yang sangat banyak.