Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Hati-Hati, 3 Tren Minuman Kopi Ini Ternyata Punya Gula Tersembunyi

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |07:03 WIB
Hati-Hati, 3 Tren Minuman Kopi Ini Ternyata Punya Gula Tersembunyi
Ilustrasi minuman kopi. (Foto: dok Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kopi hitam dengan perasan lemon mungkin sekilas terlihat ringan dan sehat. Namun, jangan terkecoh, varian ini belum tentu rendah gula. Faktanya, satu cangkir saja bisa menyembunyikan manis yang setara dengan 13 kubus gula!

Melansir The Standard, seorang ahli gizi baru-baru ini membongkar jumlah kalori dari tiga jenis kopi kekinian yang tengah populer. Ia mengingatkan bahwa jika minuman-minuman ini dikonsumsi terlalu sering, risikonya bisa memicu lonjakan kadar gula darah kamu, lho.

Mari bahas tiga jenis kopi yang punya "gula tersembunyi" tersebut:

1. Espresso Romano / Sicilian Coffee (Kopi Hitam dan Perasan Lemon)

Estimasi Kalori: Sekitar 325 kkal (untuk ukuran extra large)

Ini adalah salah satu minuman yang paling sering disalahpahami. Banyak orang mengira menu ini sehat dan rendah kalori karena hanya berisi kopi hitam dan lemon. Padahal, untuk menyeimbangkan rasa asam yang ekstrem dari lemon dan pahitnya espresso, kedai kopi biasanya menambahkan sirup dalam jumlah yang sangat banyak.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/612/3227108//kopi-lntf_large.jpg
Benarkah Tren Minum Kopi Gen Z Lebih Ramah Lingkungan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/298/3227011//americano-96Vy_large.jpg
Aman kah Minum Tiga Gelas Kopi dalam Sehari? Dokter Adam Ungkap Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/16/298/3224809//kopi_americano-VX8Z_large.jpg
Batas Aman Minum Americano, Dokter Tirta: 3 Gelas Sehari Itu Cukup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/298/3219222//kopi-76hz_large.jpg
Minum Kopi Bikin Panjang Umur? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/298/3216457//kopi-hgWZ_large.jpg
Apakah Anak-Anak Boleh Minum Kopi? Cek Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/482/3216376//viral-lUR5_large.jpg
Viral Balita Minum Kopi Setiap Hari, Ini Bahaya Kafein bagi Anak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement