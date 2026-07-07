Viral! Outfit Febby Rastanty Disangka Hijab saat Liburan di Italia, Begini Klarifikasinya

OUTFIT Febby Rastanty saat menikmati liburan di Italia tengah menjadi sorotan warganet. Foto yang ia unggah di media sosial ramai diperbincangkan karena aksesori kain yang dikenakan di kepalanya.

Banyak yang menganggap scarf yang kenakannya di kepala menyerupai hijab. Namun, Febby memberi penjelasan bahwa itu bukanlah hijab.

1. Outfit Febby Rastanty Disangka Hijab

Dalam unggahan terbaru di Instagram, Febby terlihat mengenakan dress tanpa lengan berkelir putih saat berlibur ke Italia. Dia juga menambahkan kain dengan motif polkadot hitam putih yang melilit bagian kepala.

Perpaduan busana tersebut membuat sebagian netizen salah mengira. Aktris cantik itu dianggap sedang mengenakan hijab.

Perbincangan mengenai outfit Febby pun semakin ramai di media sosial. Sejumlah warganet mempertanyakan gaya busana yang dikenakannya. Beberapa netizen lainnya memberikan penjelasan bahwa kain tersebut merupakan aksesori fesyen berupa scarf atau syal.