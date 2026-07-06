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Viral! Bocah Kecil Ramai-Ramai Lindungi Perempuan yang Diganggu Pria di Pinggir Jalan

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |06:05 WIB
Viral! Bocah Kecil Ramai-Ramai Lindungi Perempuan yang Diganggu Pria di Pinggir Jalan
Anak-anak kecil lindungi perempuan. (Foto: Threads @sauban.andiramli)
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SEBUAH video yang viral di media sosial yang memperlihatkan aksi berani sekelompok anak-anak. Mereka membantu seorang perempuan yang mengalami gangguan dari seorang pria di pinggir jalan.

Rekaman tersebut sontak menarik perhatian warganet dan menuai beragam respons. Banyak yang memberikan apresiasi atas keberanian sekolompok bocil tersebut.

Anak-anak kecil

1. Bocah Kecil Ramai-Ramai Lindungi Perempuan

Dilansir dari video yang diunggah akun Threads @sauban.andiramli, terlihat awalnya ada seorang perempuan yang tengah berjalan menuju rumah temannya. Namun, di tengah perjalanan, ia diduga dihadang oleh seorang pria.

Anak-anak kecil

Melihat kejadian ini, beberapa anak-anak mendekati lokasi. Mereka kemudian menegur pria tersebut dan meminta agar tidak menyentuh perempuan itu.

Tak hanya itu, anak-anak tersebut juga mengarahkan perempuan itu untuk segera menjauh dari lokasi kejadian demi menghindari hal yang tidak diinginkan.

 

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