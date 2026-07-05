Penyebab Pria Susah Ereksi, Bukan Cuma Faktor Usia

JAKARTA – Kesulitan mendapatkan atau mempertahankan ereksi saat ingin berhubungan intim merupakan masalah yang cukup umum dialami pria. Kondisi ini tidak selalu menandakan adanya gangguan serius, karena bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari gaya hidup hingga kondisi kesehatan tertentu.

Menurut para ahli urologi, disfungsi ereksi bukan hanya berkaitan dengan bertambahnya usia, demikian dilansir dari Mens Health. Kurang tidur, stres berkepanjangan, pola makan yang buruk, hingga efek samping obat-obatan juga dapat memengaruhi kemampuan ereksi. Karena itu, penting bagi pria untuk memahami penyebabnya agar dapat memperoleh penanganan yang tepat.

Penyebab Susah Ereksi

1. Kurang Tidur

Tidur yang cukup berperan penting dalam menjaga kadar testosteron, hormon yang memengaruhi gairah seksual dan fungsi ereksi. Saat seseorang mengalami kurang tidur secara kronis, produksi testosteron dapat menurun sehingga memicu berkurangnya libido dan meningkatkan risiko disfungsi ereksi.

Selain itu, rasa lelah akibat kurang istirahat juga membuat tubuh kehilangan energi untuk beraktivitas seksual.

2. Pola Makan Tidak Sehat

Apa yang dikonsumsi setiap hari juga memengaruhi kesehatan seksual. Pola makan tinggi makanan olahan, lemak jenuh, dan gula berlebih dapat meningkatkan risiko gangguan pembuluh darah yang berujung pada disfungsi ereksi.

Sebaliknya, pola makan sehat seperti diet Mediterania yang kaya buah, sayuran, kacang-kacangan, ikan, dan biji-bijian diketahui berkaitan dengan risiko gangguan ereksi yang lebih rendah.

3. Terlalu Banyak Duduk