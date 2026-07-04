Dokter Ungkap USG 2D Bisa Deteksi Kelainan Janin, Kalahkan 4D

JAKARTA - Banyak orang kini menganggap USG 4D lebih unggul dibandingkan USG 2D karena gambar yang lebih jelas. Namun ternyata USG 2D justru bisa menampilkan struktur organ janin dengan lebih baik.

Dokter Tubagus Siswadi melalui akun X nya menjelaskan, banyak warganet yang menganggap pemeriksaan kehamilan akan lebih maksimal jika menggunakan USG 4D. Padahal, justru USG 2D menjadi pemeriksaan utama karena mampu menampilkan struktur organ janin dengan resolusi yang lebih baik.

“Di TikTok sering liat komen, ‘aku sih USG selalu pake yg 4D biar keliatan jelas’ atau ‘ke fetomaternal tuh yg USG-nya pake 4D, jadi bisa keliatan semua’,” tulisnya.

“Did you know kalau obgyn tuh sebenernya lebih jelas liat organ sampe ke daleman2nya (kondisi ginjal, sekat jantung, bola mata, panjang tulang paha, dll) pake USG 2D?” tambahnya.

Dokter Tubagus menerangkan, USG 2D justru memudahkan dokter dapat melihat berbagai bagian tubuh janin secara detail. Mulai dari struktur otak, wajah, bibir, bola mata, jantung, lambung, ginjal, kandung kemih, tulang belakang, panjang tulang paha, posisi plasenta, hingga jumlah air ketuban.