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Viral! Pengantin Pria Nangis Histeris Usai Ijab Kabul, Bikin MC Kaget

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |06:05 WIB
Viral! Pengantin Pria Nangis Histeris Usai Ijab Kabul, Bikin MC Kaget
Pengantin pria menangis terharu. (Foto: Instagram/@shandy_sohld)
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SEBUAH video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang pengantin pria menangis histeris. Momen ini terjadi tepat usai ijab kabul dilakukan.

Aksi pengantin pria yang tiba-tiba menangis tersedu-sedu itu langsung jadi sorotan semua tamu yang hadir. Bahkan, pembawa acara atau MC yang memandu pernikahannya, langsung dibuat terkaget-kaget.

Pengantin pria menangis terharu

1. Pengantin Pria Nangis Histeris Usai Ijab Kabul

Video momen pengantin pria menangis histeris ini pertama kali diunggah melalui akun TikTok milik mempelai wanita, Putry Syahra Zabilla. Dalam rekaman yang beredar, pengantin pria bernama Rio Irfan Saputra tampak mengenakan busana serbaputih.

Pengantin pria awalnya terlihat menunduk dan menutupi wajahnya sambil menangis di hadapan wali nikah, saksi, dan penghulu. Suasana haru pun langsung terasa di ruangan akad.

Pengantin pria menangis terharu

Beberapa anggota keluarga tampak berusaha menenangkan Rio. Keluarga lainnya terlihat ikut terharu menyaksikan momen tersebut. Wali nikah bahkan disebut ikut menyeka air mata saat prosesi berlangsung.

Menurut penjelasan sang istri, Billa, suaminya tidak menyangka akhirnya bisa sampai di titik pernikahan setelah melalui berbagai ujian sebelum akad. Selain itu, Rio juga diketahui merupakan anak pertama yang telah kehilangan ayahnya sejak masih duduk di bangku sekolah dasar.

 

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