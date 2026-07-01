Riset: Pasangan yang Mampu Mengelola Emosi Lebih Bahagia dan Harmonis

HUBUNGAN asmara yang bahagia ternyata tidak hanya bergantung pada rasa cinta atau komunikasi yang baik. Sebuah riset terbaru mengungkap bahwa stabilitas emosi menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kualitas hubungan.

Pasangan yang mampu mengelola emosi dengan baik cenderung lebih mudah menyelesaikan konflik, saling mendukung, dan membangun hubungan yang lebih harmonis serta memuaskan dalam jangka panjang. Jadi, kepuasan dalam sebuah hubungan ternyata tak hanya dipengaruhi oleh faktor fisik semata.

1. Pasangan yang Mampu Mengelola Emosi Lebih Bahagia dan Harmonis

Dokter Adam Prabata melalui akun X nya membahas soal hal tersebut dan mengutip sebuah penelitian. Ia menjelaskan bahwa sifat mudah diajak bekerja sama, bertanggung jawab, dan konsisten juga memiliki hubungan yang kuat dengan tingkat kepuasan dalam sebuah hubungan asmara.

“Memiliki pasangan yang stabil secara emosional ternyata dapat meningkatkan kepuasan dalam sebuah hubungan. Baik itu suami-istri ataupun pacar,” tulis Adam.

Menurutnya, karakter tersebut biasanya dimiliki oleh individu dengan kecerdasan emosional yang tinggi.

“Selain itu sifat mudah diajak bekerja sama, serta bertanggung jawab, dan konsisten juga berasosiasi kuat dengan kepuasan suatu hubungan,” lanjutnya.