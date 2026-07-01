Pentingnya Pakai Kacamata Hitam saat Siang Hari, Cegah Tumbuhnya Daging di Mata

JAKARTA - Menggunakan kacamata hitam ternyata tak hanya soal penampilan semata. Penggunaan kacamata hitam khususnya di siang hari justru sangat penting.

Hal itu diungkap oleh Dokter Tubagus Siswadi melalui akun X nya. Ia mengingatkan masyarakat untuk mulai membiasakan memakai kacamata hitam saat beraktivitas di bawah terik matahari.

Menurutnya, kebiasaan sederhana ini dapat membantu mengurangi risiko pterigium, yakni pertumbuhan jaringan tipis pada mata yang bisa mengganggu penglihatan.

“Ini namanya pterigium,” tulis dr. Tubagus.

Menurutnya, pada tahap awal pterigium mungkin hanya mengganggu penampilan. Namun jika terus membesar, kondisi tersebut bisa menyebabkan mata memerah, terasa mengganjal, silau, hingga mengganggu kemampuan melihat.

Dokter Tubagus menyebut salah satu faktor risiko utama pterigium adalah paparan sinar ultraviolet (UV) dalam jangka panjang. Selain itu, debu, angin, dan lingkungan yang kering juga dapat meningkatkan risikonya.

“Salah satu faktor risiko utamanya adalah paparan sinar UV dalam jangka panjang. Debu, angin, dan lingkungan yang kering juga bisa ikut meningkatkan risikonya,” jelasnya.