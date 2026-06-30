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Profil dan Potret Larissa Chou yang Diisukan Bakal Tinggalkan Agama Islam Usai Cerai 2 Kali

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |07:10 WIB
Profil dan Potret Larissa Chou yang Diisukan Bakal Tinggalkan Agama Islam Usai Cerai 2 Kali
Profil dan Potret Larissa Chou yang Diisukan Bakal Tinggalkan Agama Islam Usai Cerai 2 Kali (Foto: Instagram)
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JAKARTA – Selebgram Larissa Chou kembali menjadi sorotan publik setelah mengumumkan proses perceraiannya dengan Ikram Rosadi. Di tengah kabar tersebut, unggahan Larissa di media sosial yang membahas perjuangannya sebagai seorang mualaf memicu spekulasi warganet bahwa ia akan meninggalkan agama Islam. Namun, Larissa menegaskan dirinya masih berusaha mempertahankan keyakinannya di tengah berbagai ujian hidup.

Larissa Chou mengumumkan telah menggugat cerai Ikram Rosadi setelah hampir tiga tahun membina rumah tangga. Kabar itu disampaikan melalui akun Threads miliknya.

"Akhirnya, aku bisa membagikan kabar ini. Bahwa aku memutuskan untuk bercerai dan melanjutkan hidupku," tulis Larissa.

Larissa Chou

Ibu dua anak tersebut mengakui keputusan untuk berpisah bukanlah hal yang mudah. Namun, menurutnya, perceraian merupakan pilihan terbaik yang harus diambil demi melanjutkan kehidupannya.

      
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Topik Artikel :
Pindah Agama Cerai Larissa Chou
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