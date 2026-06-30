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HighEnd bersama Standard Chartered Hadirkan Legacy in Motion di Medan

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |16:36 WIB
HighEnd bersama Standard Chartered Hadirkan Legacy in Motion di Medan
HighEnd bersama Standard Chartered hadirkan Legacy in Motion. (Foto: dok Standard Chartered)
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MEDAN – HighEnd Magazine bersama Standard Chartered Indonesia menghadirkan sebuah intimate gathering bertajuk HighTea with HighEnd: Legacy in Motion di Medan. Acara ini mempertemukan meaningful conversation, lifestyle inspiration, dan perspektif mengenai wealth management dalam suasana yang hangat, elegan, dan penuh inspirasi.

Dirancang sebagai ruang pertemuan yang eksklusif bagi para perempuan modern, acara ini mengajak para tamu untuk mengeksplorasi makna wealth yang lebih luas, tidak hanya sebagai pencapaian finansial, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kehidupan yang lebih bermakna, berkelanjutan, dan memberikan dampak bagi generasi mendatang.

Acara dibuka dengan sambutan dari Regional Branch Manager Standard Chartered Indonesia, Sandra Santoso yang menyoroti pentingnya membangun masa depan melalui perencanaan finansial yang terarah serta pengelolaan kekayaan yang selaras dengan tujuan hidup. Melalui kolaborasi ini, Standard Chartered terus menghadirkan pendekatan wealth management yang relevan bagi perempuan modern yang aktif membangun karier, bisnis, dan keluarga.

“Melalui acara ini, kami ingin mengajak para perempuan modern untuk melihat wealth sebagai sesuatu yang terus bergerak dan berkembang seiring perjalanan hidup mereka. Bagi perempuan yang aktif membangun karier, bisnis, dan keluarga, perencanaan finansial yang terarah dapat membantu memastikan setiap pilihan hari ini mendukung tujuan yang lebih besar di masa depan," ujarnya. 

"Di Standard Chartered, kami percaya bahwa pengelolaan kekayaan yang baik bukan hanya membantu nasabah mencapai aspirasi finansial, tetapi juga memberi ruang bagi mereka untuk membangun kehidupan yang lebih seimbang, bermakna, dan berdampak bagi generasi berikutnya," ucapnya. 

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