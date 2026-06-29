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Viral Perawat Selfie dengan Bayi di Ruang NICU, Endingnya Sesuai Prediksi Netizen

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |18:09 WIB
Viral Perawat Selfie dengan Bayi di Ruang NICU, Endingnya Sesuai Prediksi Netizen
Viral Perawat Selfie dengan Bayi di Ruang NICU, Endingnya Sesuai Prediksi Netizen (Foto: Threads)
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JAKARTA – Seorang perawat menjadi viral setelah mengunggah swafoto (selfie) bersama seorang bayi di ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU) disertai keterangan yang dinilai tidak pantas. Unggahan tersebut memicu kritik luas karena dianggap melanggar etika profesi tenaga kesehatan.

Perawat dengan akun Threads Instagram @tiaraprstw mengunggah foto tersebut dengan keterangan yang menuai kontroversi.

“POV: Istrinya mantan baru lahiran. Dan anaknya masuk NICU di inkubator. Enaknya diapain ya ini bayi,” tulisnya.

Tak butuh waktu lama, unggahan tersebut langsung ramai diperbincangkan warganet. Meski kemudian dihapus, tangkapan layarnya telanjur beredar luas di berbagai media sosial.

Perawat Minta Maaf

Setelah viral, pemilik akun akhirnya menyampaikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf. Ia mengaku tidak menyangka unggahannya akan memicu kegaduhan sebesar itu.

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Topik Artikel :
Netizen Bayi Perawat Viral
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