Mitos atau Fakta: Meditasi Ampuh Kurangi Gangguan Kecemasan

JAKARTA - Pernah merasa cemas atau overthinking yang sulit dihentikan? Tenang saja, kamu tidak sendirian. Selama ribuan tahun, banyak orang telah menggunakan meditasi untuk menenangkan pikiran yang cemas. Kabar baiknya, sains juga membuktikan bahwa meditasi adalah metode yang sangat menjanjikan untuk mengatasi masalah ini.

Menurut data yang dilansir dari Healthline, sekitar 19 persen orang dewasa hidup dengan gangguan kecemasan. Sayangnya, lebih dari 60 persen di antaranya tidak mendapatkan perawatan untuk membantu mengelola gejala tersebut.

Padahal, meditasi bisa menjadi salah satu cara yang sangat ampuh. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa bagi sebagian orang, meditasi bisa sama efektifnya dengan obat-obatan dalam menangani gejala kecemasan jangka panjang.

Apakah Meditasi Benar-benar Ampuh Mengurangi Kecemasan?

Para peneliti sudah bertahun-tahun mempelajari manfaat meditasi untuk kesehatan mental. Hasil riset membuktikan bahwa gangguan kecemasan bisa diatasi dengan meditasi.

Sebuah studi pada 2021 membandingkan meditasi mindfulness (kesadaran penuh) dengan terapi perilaku kognitif (CBGT) pada penderita kecemasan sosial. Hasilnya, meditasi terbukti lebih efektif dalam membantu pesertanya menerima pikiran dan perasaan cemas mereka.

Studi lain pada 2022 mengamati efek Transcendental Meditation (TM) pada tenaga kesehatan. Praktik ini ternyata secara signifikan mampu menurunkan stres kronis, insomnia, kecemasan, dan kelelahan emosional.

Ada pun riset yang membandingkan program meditasi mingguan dengan obat kecemasan (Lexapro). Hasilnya, meditasi ternyata sama efektifnya dengan obat-obatan medis dalam mengobati gangguan kecemasan.

Jadi, pernyataan meditasi ampuh untuk mengatasi gangguan kecemasan adalah fakta.

Berapa Lama Sampai Meditasi Membuahkan Hasil?