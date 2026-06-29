Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mitos atau Fakta: Meditasi Ampuh Kurangi Gangguan Kecemasan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |11:05 WIB
Mitos atau Fakta: Meditasi Ampuh Kurangi Gangguan Kecemasan
Ilustrasi meditasi ampuh untuk hilangkan cemas. (Foto: dok Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pernah merasa cemas atau overthinking yang sulit dihentikan? Tenang saja, kamu tidak sendirian. Selama ribuan tahun, banyak orang telah menggunakan meditasi untuk menenangkan pikiran yang cemas. Kabar baiknya, sains juga membuktikan bahwa meditasi adalah metode yang sangat menjanjikan untuk mengatasi masalah ini.

Menurut data yang dilansir dari Healthline, sekitar 19 persen orang dewasa hidup dengan gangguan kecemasan. Sayangnya, lebih dari 60 persen di antaranya tidak mendapatkan perawatan untuk membantu mengelola gejala tersebut. 

Padahal, meditasi bisa menjadi salah satu cara yang sangat ampuh. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa bagi sebagian orang, meditasi bisa sama efektifnya dengan obat-obatan dalam menangani gejala kecemasan jangka panjang.

Apakah Meditasi Benar-benar Ampuh Mengurangi Kecemasan?

Para peneliti sudah bertahun-tahun mempelajari manfaat meditasi untuk kesehatan mental. Hasil riset membuktikan bahwa gangguan kecemasan bisa diatasi dengan meditasi.

  • Sebuah studi pada 2021 membandingkan meditasi mindfulness (kesadaran penuh) dengan terapi perilaku kognitif (CBGT) pada penderita kecemasan sosial. Hasilnya, meditasi terbukti lebih efektif dalam membantu pesertanya menerima pikiran dan perasaan cemas mereka.
  • Studi lain pada 2022 mengamati efek Transcendental Meditation (TM) pada tenaga kesehatan. Praktik ini ternyata secara signifikan mampu menurunkan stres kronis, insomnia, kecemasan, dan kelelahan emosional.
  • Ada pun riset yang membandingkan program meditasi mingguan dengan obat kecemasan (Lexapro). Hasilnya, meditasi ternyata sama efektifnya dengan obat-obatan medis dalam mengobati gangguan kecemasan.

Jadi, pernyataan meditasi ampuh untuk mengatasi gangguan kecemasan adalah fakta. 

Berapa Lama Sampai Meditasi Membuahkan Hasil?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/482/3215340//tarik_nafas-1gcC_large.jpg
3 Manfaat Menarik Napas dalam Lewat Hidung, Bisa Kurangi Cemas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/612/3206287//viral-EWX9_large.jpg
Viral Tren Meditasi di Dalam Peti Mati di Jepang, Disebut Bantu Refleksi Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/482/3196799//kopi-092i_large.jpg
Bahaya Minum Kopi saat Perut Kosong!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/298/3184176//kopi-TV8X_large.jpg
Mau Minum Kopi tapi Takut Cemas? Cobain Cara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/612/3152316//5_cara_kuno_yang_efektif_meredakan_stres_meditasi_hingga_jongkok-PVxR_large.jpg
5 Cara Kuno yang Efektif Meredakan Stres, Meditasi hingga Jongkok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/612/3130632//jennie_blackpink-vq7r_large.jpg
Momen Jennie BLACKPINK Meditasi Sebelum Manggung di Coachella 2025
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement