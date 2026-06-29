HighEnd dan Standard Chartered Hadirkan The Art of Refinement di Surabaya

HighEnd Magazine dan Standard Chartered Bank Indonesia menghadirkan Special Wine Pairing Night: The Art of Refinement. (Foto: dok Standard Chartered)

JAKARTA – HighEnd Magazine bersama Standard Chartered Bank Indonesia menghadirkan sebuah intimate luxury gathering bertajuk HighTea with HighEnd, Special Wine Pairing Night: The Art of Refinement. Acara ini merupakan special wine pairing night yang mempertemukan refined lifestyle, meaningful conversation, gourmet dining, dan elevated experience dalam satu malam eksklusif di Surabaya.

Menghadirkan suasana hangat namun sophisticated, event ini dirancang sebagai ruang networking dan inspirasi bagi para affluent individuals, businessmen, dan modern achievers untuk menikmati pengalaman luxury lifestyle yang lebih personal dan meaningful.

Acara dibuka dengan sambutan dari Tandy Cahyadi selaku Head of Affluent Segment, Distribution & Wealth Solutions, Standard Chartered Indonesia, yang menekankan pentingnya membangun masa depan melalui keputusan finansial dan lifestyle yang tepat sejak dini.

Melalui kolaborasi ini, Standard Chartered ingin menghadirkan pendekatan wealth management yang semakin relevan bagi generasi modern business leaders dan affluent society masa kini.

“Bagi kami, refinement bukan hanya tentang taste, style, atau apresiasi terhadap excellence. Lebih dari itu, refinement juga tercermin dari bagaimana seseorang mengambil keputusan, menentukan prioritas, dan merencanakan masa depan dengan lebih bijaksana,” ujarnya.

Melalui pendekatan wealth management yang holistik, pihaknya ingin terus mendampingi nasabah dalam setiap fase perjalanan finansial mereka, mulai dari mengelola kebutuhan hari ini, merencanakan aspirasi masa depan, hingga membangun wealth yang berkelanjutan lintas generasi.