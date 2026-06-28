Earbuds atau Headphones: Mana yang Lebih Aman buat Telinga?

JAKARTA - Zaman sekarang, siapa sih yang bisa lepas dari musik? Saat kerja, olahraga, atau sekadar rebahan, mendengarkan lagu favorit lewat earbuds atau headphones sudah jadi bagian dari gaya hidup. Tapi, pernahkah kamu berpikir bahwa kebiasaan ini aman buat kesehatan pendengaran dalam jangka panjang?

Biar bisa tetap asyik mendengarkan musik tanpa mengorbankan fungsi telinga, yuk bahas berdasarkan penjelasan dari pakar audiologi, Pauline Dinnauer, Au.D., yang dilansir dari Hearing Health Foundation.

Mengenal Batas Aman Suara (Desibel)

Tingkat kenyaringan suara itu diukur dengan satuan desibel (dB). Menurut Hearing Health Foundation, telinga manusia itu idealnya aman mendengarkan suara hingga batasan 70 dB. Berikut perbandingannya:

Zona Aman (60–70 dB): Obrolan santai sehari-hari itu rata-rata berada di angka 60 dB. Ini masih aman banget di telinga.

Zona Waspada (Diatas 70 dB): Kalau telinga terpapar suara di atas kadar ini dalam waktu yang lama, risiko kerusakan pendengaran bakal mengintai.

Zona Bahaya (85 dB ke atas): Suara di tingkat ini bisa memicu kerusakan pendengaran yang sifatnya permanen. Nah, celakanya, peranti audio yang dipakai itu rata-rata bisa menghasilkan suara maksimal dari 85 hingga 110 dB! Dahsyat, kan?

Tips Maksimalkan Aturan 60 Persen!

Ponsel pintar zaman sekarang biasanya suka memberikan peringatan kalau volume sudah terlalu keras. Sayangnya, pengguna sering abai. Biar telinga aman, batasi volume musikmu maksimal di angka 60 persen saja dari volume tertinggi peranti.

Kenapa Headphones Lebih Aman Dibanding Earbuds?

Meskipun earbuds menang telak dari segi kepraktisan, Hearing Health Foundation lebih menyarankan pengguna untuk memakai over-the-ear headphones. Ini beberapa alasan logisnya: