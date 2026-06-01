Jangan Pakai Earbud saat Tidur, Bikin Kotoran Telinga Menumpuk!

JAKARTA - Banyak orang memilih tidur sambil menggunakan earbud untuk mendengarkan musik, podcast, meditasi terpandu, atau suara white noise yang dianggap dapat membantu tidur lebih nyenyak. Bahkan, sebuah studi kecil pada tenaga kesehatan menunjukkan bahwa penggunaan earbud dapat meningkatkan kualitas tidur dan membuat seseorang merasa lebih segar saat bangun.

Meski demikian, sejumlah ahli kesehatan telinga mengingatkan bahwa kebiasaan tersebut juga memiliki beberapa risiko yang perlu diperhatikan.

Earbud Bisa Memerangkap Kelembapan

Melansir New York Times, menurut Dr. Jennifer Alyono, profesor madya klinis bedah kepala dan leher di Stanford Medicine, earbud yang menutup rapat saluran telinga dapat memerangkap kelembapan di dalam telinga.

Padahal, saluran telinga tidak hanya berfungsi untuk menerima suara, tetapi juga membantu mengeluarkan kelembapan secara alami. Ketika kelembapan terperangkap, kondisi tersebut dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri yang berpotensi memicu infeksi telinga.

Risiko ini dapat meningkat pada orang yang menggunakan earbud setelah mandi malam karena telinga cenderung masih menyimpan sisa air.