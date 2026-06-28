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Aman kah Minum Tiga Gelas Kopi dalam Sehari? Dokter Adam Ungkap Faktanya!

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |07:05 WIB
Aman kah Minum Tiga Gelas Kopi dalam Sehari? Dokter Adam Ungkap Faktanya!
Ilustrasi americano. (Foto: dok Freepik/mrsiraphol)
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JAKARTA - Dokter dan edukator kesehatan di X, Adam Prabata, menjawab soal batas harian konsumsi kopi. Pertanyaan tersebut awalnya diunggah oleh netizen bernama Willy yang mengaku rutin minum americano pada pagi, sore, dan malam hari.

“aku biasana 3 gelas americano pagi sore malem, tu gkpapa kan yh apakah nnti berbahaya utk tbuhku??” tulis akun tersebut.

Menanggapi pertanyaan itu, dr. Adam menjelaskan bahwa kebiasaan itu masih tergolong aman bagi orang sehat. Menurutnya, hal tersebut aman dilakukan karena asupan kafein harian tidak melebihi batas yang direkomendasikan.

“Izin menjawab ya Wil. Jawabannya aman,” tulis dr. Adam.

Dokter Adam menjelaskan, satu porsi americano umumnya mengandung sekitar 90 hingga 120 miligram kafein. Sementara itu, batas aman konsumsi kafein yang direkomendasikan mencapai maksimal 400 miligram per hari.

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