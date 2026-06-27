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Menkes Budi Gunadi Sadikin Ungkap Fakta Mengejutkan, Jus Buah Kemasan Ternyata Tak Sehat!

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 28 Juni 2026 |07:05 WIB
Menkes Budi Gunadi Sadikin Ungkap Fakta Mengejutkan, Jus Buah Kemasan Ternyata Tak Sehat!
Jus buah. (Foto: Freepik)
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MENTERI Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin, kembali membagikan edukasi kesehatan melalui konten Budi Gemar Sharing (BGS). Kali ini, ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menganggap jus buah kemasan sebagai minuman sehat.

Budi Gunadi mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih minuman, terutama jus buah kemasan yang mengandung gula cukup tinggi. Ia mengatakan, jus buah kemasan tidak selalu baik dikonsumsi, terutama bagi orang yang tidak melakukan aktivitas fisik berat.

“Jus buah kemasan ini sepertinya sehat tapi sebenarnya tidak sehat,” ujar Budi.

Jus Buah

1. Dampak Jus Buah

Menurut Menkes, jus buah masih bisa dikonsumsi oleh seseorang yang membutuhkan energi lebih. Misalnya, seseorang baru selesai berolahraga intens atau berlari maraton.

Namun jika dikonsumsi oleh orang yang minim kegiatan, jus buah justru dapat memicu diabetes.

“Kalau lu mau lari maraton atau mau ke gym untuk latihan berat, minum jus kemasan gini masuk akal sih. Tapi kalau lu hanya duduk-duduk nonton Netflix kemudian rebahan, minum jus kemasan seperti ini, ya kena diabetes lah,” katanya.

 

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