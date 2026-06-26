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Kenapa Orang Bisa Mimpi Basah? Ini Penjelasannya

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |02:04 WIB
Kenapa Orang Bisa Mimpi Basah? Ini Penjelasannya
Kenapa Orang Bisa Mimpi Basah? Ini Penjelasannya (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Mimpi basah atau mimpi yang berkaitan dengan aktivitas seksual merupakan pengalaman yang cukup umum dialami banyak orang. Meski terkadang terasa nyata hingga membuat seseorang terbangun dengan rasa penasaran, kondisi ini sebenarnya merupakan bagian normal dari proses tidur dan tidak selalu memiliki makna harfiah.

Tak sedikit orang bertanya-tanya mengapa mereka mengalami mimpi erotis, apakah berkaitan dengan hasrat seksual, atau justru menjadi pertanda tertentu. Menurut para ahli, jawabannya tidak sesederhana itu.

Seksolog bersertifikat Kinsey sekaligus dosen komunikasi seksual di California State University Fullerton, Tara Suwinyattichaiporn, menjelaskan bahwa mimpi seksual bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari pikiran yang muncul saat terjaga hingga kondisi psikologis seseorang.

"Orang yang lebih sering memikirkan seks pada siang hari cenderung lebih mudah mengalami mimpi seksual ketika tidur," jelasnya dilansir dari laman Prevention.

Selain itu, fantasi seksual yang tersimpan dalam alam bawah sadar juga dapat muncul kembali saat seseorang sedang tidur. Mimpi tersebut menjadi salah satu cara otak memproses berbagai pengalaman dan imajinasi yang dimiliki.

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