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Benarkah Sperma Kental Tandanya Lebih Subur?

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 27 Juni 2026 |07:10 WIB
Benarkah Sperma Kental Tandanya Lebih Subur?
Benarkah Sperma Kental Tandanya Lebih Subur? (Foto: Freepik)
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JAKARTA – Banyak pria menganggap sperma yang kental merupakan tanda kesuburan dan kesehatan reproduksi yang baik. Namun, menurut dokter spesialis andrologi, anggapan tersebut tidak selalu benar. Dalam kondisi tertentu, sperma yang terlalu kental justru bisa menjadi indikasi adanya gangguan pada organ reproduksi.

Dokter spesialis andrologi dan kesehatan reproduksi pria, dr. Jefry Tribowo, dalam unggahan di akun Instagram pribadinya menjelaskan bahwa konsistensi air mani yang terlalu kental dapat menjadi tanda adanya masalah kesehatan.

Menurutnya, air mani yang berubah menjadi seperti gel sesaat setelah ejakulasi merupakan kondisi fisiologis atau normal. Namun, terdapat batas waktu tertentu ketika air mani seharusnya mengalami proses pencairan alami atau likuifaksi.

"Betul sih, di awal-awal air mani seorang pria ketika dia ejakulasi, dia itu akan cenderung kental, bahkan biasanya kayak ada semacam gel-gel gitu ya. Hal ini merupakan hal yang normal. Tetapi, yang harus kita pahami, air mani yang kental ini tidak boleh bertahan lama," kata dr. Jefry.

Tekstur Sperma

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa air mani seharusnya mencair sempurna dalam waktu kurang dari satu jam setelah ejakulasi. Jika setelah waktu tersebut teksturnya masih tetap kental, kondisi itu patut diwaspadai karena dapat mengindikasikan adanya gangguan pada organ reproduksi.

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