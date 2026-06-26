Ibunda Aldi Taher Pulih dari Stroke Ke-5, Jalani Terapi Robot hingga Bisa Kembali Menelan

Aldi Taher ungkap kondisi sang ibunda usai stroke kelima. (Foto: Instagram/@alditaher.official)

JAKARTA – Aktor dan penyanyi Aldi Taher menceritakan perjuangan sang bunda sembuh dari stroke untuk yang kelima kalinya. Kesembuhan kini turut dibantu terapi menggunakan teknologi canggih.

Terapi yang dimaksud adalah terapi robot. Langkah ini digunakan agar ibunda Aldi Taher bisa kembali menelan.

1. Terapi Insentif Jadi Kunci

Aldi menjelaskan bahwa selain pengobatan medis konvensional, terapi intensif ini menjadi kunci utama melatih motorik sang bunda. Alhasil, ibunda Aldi kini bisa kembali menggerakkan anggota tubuh.

"Ada terapi robot juga namanya. Tadi kakak ngirimin ini (video). Tuh, Ibu sudah bisa megang sendiri minum," kata Aldi Taher saat ditemui di Senopati, Jakarta Selatan belum lama ini.

Sebelum menjalani terapi rutin, sang bunda sempat berada dalam kondisi memprihatinkan. Sebab, dia harus makan menggunakan alat bantu selang yang dimasukkan melalui hidung.

"Terakhir stroke kelimanya itu, makannya itu lewat hidung. Kesadarannya menurun. Alhamdulillah sekarang sudah bisa pegang sendiri minuman dan nelan lewat mulut," jelasnya.