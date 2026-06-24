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HOME WOMEN LIFE

Viral! Dilabrak Istri Sah, Pelakor: Aku Enggak Tau Dia Suami Orang

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |06:05 WIB
Viral! Dilabrak Istri Sah, Pelakor: Aku Enggak Tau Dia Suami Orang
Viral! Dilabrak Istri Sah, Pelakor: Aku Enggak Tau Dia Suami Orang (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Viral sebuah video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan aksi seorang istri mendatangi wanita yang diduga memiliki hubungan dengan suaminya. Insiden tersebut disebut terjadi di tempat kerja wanita itu yang berprofesi sebagai SPG di salah satu pusat perbelanjaan.

Dalam rekaman yang viral, istri tersebut tampak meluapkan emosinya dan mempertanyakan hubungan wanita itu dengan sang suami. Ia mengaku sudah tidak mampu lagi menahan kekecewaan setelah mengetahui dugaan kedekatan keduanya.

Saat berhadapan langsung, wanita yang dituding sebagai orang ketiga sempat memberikan pembelaan. Ia mengaku tidak mengetahui bahwa pria yang dekat dengannya ternyata telah berkeluarga dan memiliki anak.

"Saya kan enggak tau kalau suami orang sumpah demi Allah," kata perempuan yang dilabrak saat membela diri, dilansir dari Instagram folkmks.

Keributan itu sontak menarik perhatian pengunjung di sekitar lokasi. Beberapa orang terlihat menyaksikan perdebatan yang berlangsung di area tempat wanita tersebut bekerja.

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Topik Artikel :
Selingkuh Pelakor Istri Viral
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