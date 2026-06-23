Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Istri Rela Oplas karena Suami Terlalu Ganteng, Penampilan Terbarunya Jadi Sorotan

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |10:05 WIB
Viral! Istri Rela Oplas karena Suami Terlalu Ganteng, Penampilan Terbarunya Jadi Sorotan
Istri rela oplas karena suami terlalu ganteng. (Foto: Instagram Pugun)
A
A
A

VIRAL di media sosial beberapa waktu lalu soal seorang istri yang rela jalani operasi plastik atau oplas karena suaminya yang terlalu tampan. Kini, penampilan barunya usai oplas pun sudah diketahui.

Penampilan influencer asal Thailand, Gunpirom Wisadsing, atau yang lebih dikenal dengan nama Pugun, pun jadi sorotan. Netizen turut memberikan doa terbaik untuk hubungan pasangan tersebut.

Sebelum Oplas
Sebelum Oplas

1. Istri Rela Oplas karena Suami Terlalu Tampan

Pugun tengah menjadi sorotan publik usai membagikan penampilan terbarunya setelah menjalani operasi plastik. Potret dan video transformasinya viral di media sosial hingga memicu beragam komentar dari netizen.

Sesudah Oplas
Sesudah Oplas

Pugun diketahui menikah dengan Ruslan Mamlay, seorang selebgram asal Uzbekistan yang memiliki paras menawan dan cukup populer di media sosial. Pasangan ini selama ini dikenal sering membagikan momen kebersamaan mereka kepada para pengikutnya.

Sebelum menjalani prosedur operasi, Pugun sempat mengunggah video yang memperlihatkan momen emosional bersama sang suami. Dalam video tersebut, keduanya terlihat saling memberikan dukungan menjelang tindakan operasi. Unggahan itu pun langsung menarik perhatian warganet dan ramai diperbincangkan.

Sesudah Oplas
Sesudah Oplas

Pugun diketahui menjalani operasi pada bagian hidung. Setelah masa pemulihan, ia mulai memperlihatkan hasil prosedur tersebut melalui akun media sosialnya. Penampilan terbarunya pun menuai berbagai reaksi dari para pengikut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Oplas Suami Istri Viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/612/3226157/viral-3vr1_large.jpg
Viral! Penampilan Drumband Sekolah Gegara Siswi Pakai Baju Seksi dan Joget Erotis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/612/3225937/viral-weco_large.jpg
Viral Video Pria 30 Tahun Nikahi Anak Usia 11, Ini Fakta yang Sebenarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/612/3225757/ibu_ibu_rebutan_hadiah-EsGa_large.jpg
Viral! Ibu-Ibu Rebutan Hadiah Doorprize Sampai Tarik-tarikan dengan 2 Pemuda, Netizen: Isinya Apaan Sih Emang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/194/3225525/pria_pakai_kebaya-R23I_large.jpg
Viral! Pria Pakai Kebaya di Kirab Pusaka Malam 1 Suro Mangkunegaran Akhirnya Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/612/3225508/viral-G14K_large.jpg
Viral Suami Bongkar Istri Selingkuh dengan Pria Lain, Video CCTV Jadi Bukti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/612/3225466/viral-SD78_large.jpg
Niat Menambah Berat Badan, Pria Ini Malah Turun 6,5 Kg Setelah Beli Produk Herbal Online
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement