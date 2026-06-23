Viral! Istri Rela Oplas karena Suami Terlalu Ganteng, Penampilan Terbarunya Jadi Sorotan

VIRAL di media sosial beberapa waktu lalu soal seorang istri yang rela jalani operasi plastik atau oplas karena suaminya yang terlalu tampan. Kini, penampilan barunya usai oplas pun sudah diketahui.

Penampilan influencer asal Thailand, Gunpirom Wisadsing, atau yang lebih dikenal dengan nama Pugun, pun jadi sorotan. Netizen turut memberikan doa terbaik untuk hubungan pasangan tersebut.

Sebelum Oplas

1. Istri Rela Oplas karena Suami Terlalu Tampan

Pugun tengah menjadi sorotan publik usai membagikan penampilan terbarunya setelah menjalani operasi plastik. Potret dan video transformasinya viral di media sosial hingga memicu beragam komentar dari netizen.

Sesudah Oplas

Pugun diketahui menikah dengan Ruslan Mamlay, seorang selebgram asal Uzbekistan yang memiliki paras menawan dan cukup populer di media sosial. Pasangan ini selama ini dikenal sering membagikan momen kebersamaan mereka kepada para pengikutnya.

Sebelum menjalani prosedur operasi, Pugun sempat mengunggah video yang memperlihatkan momen emosional bersama sang suami. Dalam video tersebut, keduanya terlihat saling memberikan dukungan menjelang tindakan operasi. Unggahan itu pun langsung menarik perhatian warganet dan ramai diperbincangkan.

Sesudah Oplas

Pugun diketahui menjalani operasi pada bagian hidung. Setelah masa pemulihan, ia mulai memperlihatkan hasil prosedur tersebut melalui akun media sosialnya. Penampilan terbarunya pun menuai berbagai reaksi dari para pengikut.