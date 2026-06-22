Viral Video Pria 30 Tahun Nikahi Anak Usia 11, Ini Fakta yang Sebenarnya

Viral Video Pria 30 Tahun Nikahi Anak Usia 11, Ini Fakta yang Sebenarnya (Foto: Instagram)

JAKARTA - Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria dewasa memeluk dan mencium seorang anak perempuan menjadi viral di media sosial. Unggahan tersebut disertai narasi yang menyebut pria berusia 30 tahun itu menikahi gadis berusia 11 tahun di India.

Video tersebut memicu kemarahan warganet karena dianggap menunjukkan praktik pernikahan anak. Namun setelah ditelusuri, informasi yang beredar ternyata tidak sesuai dengan fakta.

Dalam video berdurasi sekitar 30 detik itu, terlihat seorang pria mengenakan busana pernikahan tradisional India berwarna merah muda berada di samping seorang anak perempuan. Keduanya tampak berbincang dan sesekali tersenyum di tengah suasana pesta pernikahan.

Narasi yang menyertai video tersebut menuding bahwa anak perempuan itu merupakan pengantin wanita yang dinikahi pria dewasa. Klaim itu kemudian menyebar luas di berbagai platform media sosial dan menuai banyak komentar bernada kecaman.

Fakta Sebenarnya

Melansir laman AFP, hasil penelusuran menunjukkan bahwa anak perempuan dalam video tersebut bukanlah pengantin wanita.