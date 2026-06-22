Makan Telur Sebelum Berhubungan Intim Bisa Meningkatkan Gairah?

JAKARTA - Banyak orang mencari cara alami untuk meningkatkan gairah seksual, mulai dari rutin berolahraga hingga mengonsumsi makanan tertentu. Salah satu bahan makanan yang kerap disebut bermanfaat untuk kesehatan seksual adalah telur. Kandungan nutrisi di dalamnya dipercaya dapat membantu menjaga keseimbangan hormon, meningkatkan energi, dan mendukung fungsi tubuh yang berperan dalam aktivitas seksual.

Meski bukan makanan ajaib yang secara langsung meningkatkan libido, telur mengandung berbagai zat gizi yang berkontribusi terhadap kesehatan tubuh secara menyeluruh. Kondisi fisik yang prima, kadar hormon yang seimbang, serta tingkat stres yang terkendali merupakan faktor penting dalam menjaga gairah seksual.

Dilansir dari Health Shots, Konsultan dan Kepala Departemen Dietetik Rumah Sakit SL Raheja, Mumbai, Rajeswari V. Shetty menjelaskan bahwa telur mengandung vitamin B5 dan B6 yang berperan dalam membantu tubuh mengelola stres sekaligus mendukung keseimbangan hormon.

"Vitamin B dalam telur membantu menjaga kestabilan hormon dan mengurangi stres, dua faktor yang sangat berkaitan dengan kesehatan seksual," jelas Shetty.

Berikut beberapa alasan mengapa telur sering dikaitkan dengan peningkatan gairah seksual:

1. Kaya Nutrisi Penting