Dibangun Talenta Indonesia, Butter Baby Kini Bersiap Menembus Dunia

JAKARTA — Butter Baby, sebuah Global IP berbasis karakter yang lahir di Jakarta, resmi membuka lokasi kelimanya. Butter Baby pertama kali hadir pada 9 Agustus 2025. Dalam waktu kurang dari satu tahun, karakter ini berhasil meraih nominasi Webby Award serta dua penghargaan di bidang inovasi brand. Butter Baby juga ditemukan secara organik oleh nama-nama global seperti Jackson Wang, Bright Vachirawit, Gulf Kanawut, North West, hingga SEVENTEEN.

"Butter Baby lahir dari energi kota ini dan dari orang-orang Indonesia yang membangunnya bersama kami. Patung yang berdiri di area Keberangkatan ini adalah milik mereka, komunitas yang membuat semua ini menjadi nyata," ucap Nick Burch & Henry Burch, Founders Butter Baby.

99% tim yang membangun Butter Baby adalah orang Indonesia. Kreator, desainer, strategi, konten, dan operasional semuanya lahir dan besar di negeri ini. Ketika Butter Baby melangkah ke dunia, Indonesia melangkah bersamanya.

"Butter Baby bukanlah kisah tentang sebuah brand yang datang ke Indonesia. Ini adalah kisah yang lahir di sini, dibangun oleh tangan-tangan Indonesia, dan kini berdiri di area Keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta karena memang di sanalah tempatnya. Patung ini menghadap ke luar karena dalam setiap langkahnya menuju dunia, Butter Baby membawa DNA Indonesia bersamanya. Keberangkatan inilah titik yang sesungguhnya," jelas Karen Tjahja, Head of Marketing & Business Development Butter Baby

"Butter Baby adalah refleksi dari semua itu. Kisah ini lahir di sini. Dan dari Terminal Keberangkatan Soekarno-Hatta, perjalanannya berlanjut," ungkap Shane Lewis, CEO Butter Baby.

Dengan rencana ekspansi internasional ke Bangkok pada tahun 2027, Butter Baby terus membangun sesuatu yang sejak awal diyakininya mungkin: sebuah IP Indonesia yang dikenal dunia, bukan dengan mengikuti tren global, melainkan dengan keberanian untuk menjadi dirinya sendiri.



(Kurniasih Miftakhul Jannah)

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