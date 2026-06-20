Koleksi Tas Mewah Pemain Timnas Prancis di Piala Dunia 2026 dari Chanel hingga Louis Vuitton

JAKARTA – Kehadiran para pemain Timnas Prancis di Piala Dunia 2026 tidak hanya menarik perhatian karena performa mereka di lapangan. Gaya fashion para penggawa Les Bleus saat tiba di Amerika Serikat juga menjadi sorotan, terutama deretan tas mewah yang mereka bawa.

Melansir laman Vogue, sejumlah pemain terlihat membawa koleksi tas dari rumah mode ternama asal Prancis. Pilihan aksesori tersebut seolah menjadi bentuk kebanggaan terhadap industri fesyen negara mereka yang dikenal sebagai salah satu pusat mode dan kemewahan dunia.

Bek Timnas Prancis, Jules Koundé, tampil dengan tas duffel bermotif monogram dari Louis Vuitton. Sementara itu, penyerang Ousmane Dembélé terlihat membawa Hermès Haut à Courroies (HAC) berbahan kulit hitam berukuran besar.

Tas HAC sendiri memiliki sejarah panjang. Model yang pertama kali diperkenalkan pada 1892 itu awalnya dirancang untuk membawa perlengkapan berkuda. Kini, tas tersebut menjadi salah satu koleksi favorit kalangan selebritas dan figur publik dunia, termasuk David Beckham dan Travis Scott.

Tak hanya Dembélé, gelandang muda Rayan Cherki juga kedapatan membawa tas Hermès HAC. Bedanya, Cherki memilih versi yang lebih kecil dengan warna krem yang memberikan kesan elegan dan modern.