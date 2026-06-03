Kisah Miliarder Jepang, Rela Bangun Sirkuit Senilai Rp 3 Triliun untuk Balapan Sama Keluarganya

JAKARTA - Seorang miliarder asal Jepang menjadi sorotan setelah membangun sirkuit balap pribadi bernilai sekitar Rp3 triliun demi menyalurkan hobinya bersama keluarga. Proyek mewah tersebut melahirkan Magarigawa Club, sebuah sirkuit eksklusif yang berada di kawasan pegunungan Chiba, Jepang.

Di balik pembangunan fasilitas tersebut adalah Kenzo Watari. Awalnya, sirkuit ini dibuat sebagai tempat bagi dirinya, sang istri, dan kedua putrinya untuk menikmati koleksi mobil sport dan supercar tanpa harus berkendara di jalan umum.

Magarigawa Club memiliki lintasan sepanjang sekitar 3,5 kilometer dengan 22 tikungan serta panorama alam yang menghadap ke arah Gunung Fuji. Sirkuit ini dirancang dengan standar tinggi sehingga mampu menghadirkan pengalaman berkendara layaknya lintasan balap profesional.

Melansir Timeless Journal, desain trek dipercayakan kepada Hermann Tilke, sosok yang dikenal sebagai perancang berbagai sirkuit Formula 1 di dunia. Lintasan tersebut menggabungkan tanjakan dan turunan, tikungan teknis, serta jalur lurus panjang yang memungkinkan mobil melaju dalam kecepatan tinggi.

Tak hanya menawarkan arena balap, Magarigawa Club juga dilengkapi berbagai fasilitas premium. Di area kompleks tersedia vila pribadi, pusat kebugaran, ruang karaoke, hingga kolam renang infinity yang menghadap pemandangan alam pegunungan.

Fasilitas Mewah