Niat Menambah Berat Badan, Pria Ini Malah Turun 6,5 Kg Setelah Beli Produk Herbal Online

Niat Menambah Berat Badan, Pria Ini Malah Turun 6,5 Kg Setelah Beli Produk Herbal Online (Foto: SCMP)

JAKARTA - Seorang pria di China mengalami nasib tak terduga setelah mencoba menambah berat badan melalui produk kesehatan yang dibelinya secara online. Alih-alih menjadi lebih berisi, berat badannya justru turun hingga 6,5 kilogram dan ia harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Pria bermarga Liu tersebut berprofesi sebagai sopir truk. Dengan tinggi badan 1,78 meter dan berat 63 kilogram, ia merasa tubuhnya terlalu kurus dan ingin meningkatkan berat badan.

Pada Maret lalu, Liu menemukan akun media sosial milik seorang influencer bernama Chen yang kerap membagikan tips dan pengetahuan tentang cara menambah berat badan. Tertarik dengan penjelasan yang diberikan, Liu kemudian menghubungi Chen untuk berkonsultasi.

Menurut Liu, Chen meyakinkannya bahwa produk yang dijualnya terbuat dari bahan herbal alami yang bekerja dengan memperbaiki sistem pencernaan tanpa menimbulkan efek samping. Dalam siaran langsungnya, Chen bahkan mengklaim produknya mampu meningkatkan kesehatan secara signifikan hanya dalam waktu satu bulan.

Sebagai bagian dari konsultasi, Chen meminta Liu mengirimkan foto lidahnya untuk dianalisis. Setelah itu, Chen menyatakan bahwa Liu mengalami ketidakseimbangan tubuh dan menyusun program khusus yang disebut sebagai "rencana penyesuaian".

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