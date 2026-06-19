5 Makanan yang Bikin Pria Tahan Lama, Bagus untuk Stamina

5 Makanan yang Bikin Pria Tahan Lama, Bagus untuk Stamina (Foto: Freepik)

JAKARTA – Stamina saat berhubungan intim tidak hanya dipengaruhi oleh kebugaran tubuh, tetapi juga asupan makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Sejumlah penelitian serta praktik kesehatan tradisional menyebutkan bahwa beberapa jenis makanan dapat membantu menjaga energi, melancarkan aliran darah, dan mendukung performa seksual pria.

Menurut informasi yang dirangkum dari PharmEasy, terdapat beberapa makanan yang dipercaya memiliki manfaat dalam meningkatkan stamina dan vitalitas pria. Berikut daftarnya.

Makanan untuk Stamina Pria

1. Cokelat

Cokelat dikenal kaya akan flavonoid, senyawa antioksidan yang dapat membantu melancarkan sirkulasi darah. Selain itu, cokelat juga mengandung feniletilamin, zat yang berperan dalam merangsang pelepasan hormon endorfin sehingga dapat meningkatkan suasana hati dan rasa nyaman.

Kombinasi manfaat tersebut membuat cokelat hitam kerap dikaitkan dengan peningkatan energi dan kualitas hubungan intim.