Sensasi Menjelajah Dasar Laut di Singapura, Mau Coba?

SINGAPURA - Ruangan gelap perlahan menelan cahaya saat perjalanan dimulai dari kapal riset canggih OceanXplorer. Suara komunikasi ilmuwan dan peralatan penelitian mengiringi penyelaman menuju kedalaman samudra.

Pengalaman itulah yang dihadirkan ArtScience Museum di kompleks resor terpadu Marina Bay Sands, Singapura, melalui pameran Into the Ocean: Journey Beneath. Pameran hasil kolaborasi dengan OceanX tersebut dibuka sejak 6 Juni 2026. Pengunjung diajak menembus wilayah laut yang selama ini nyaris tak tersentuh manusia.

Memasuki area pameran, pengunjung seolah berada dalam misi eksplorasi sungguhan. Perjalanan dimulai dari kapal selam OceanX menuju berbagai lapisan laut. Zona Photic, Twilight, dan Aphotic menghadirkan karakter ekosistem berbeda. Cahaya perlahan menghilang seiring bertambahnya kedalaman penyelaman. Berbagai makhluk laut berpendar muncul dari kegelapan yang nyaris tak berujung.

Director of Programmes, Exhibitions and Museum Services ArtScience Museum Marina Bay Sands, Adrian George, mengatakan, laut dalam masih sangat sedikit dipahami manusia. Menurut dia, pameran ini berupaya mendekatkan dunia tersebut kepada publik.

"Kami ingin membuka dunia itu dengan cara yang terasa nyata," ujarnya.

Kolaborasi dengan OceanX menghadirkan pengalaman berbasis penelitian dan penemuan nyata. Karena itu, pengunjung tidak hanya menikmati visual, tetapi juga memahami pentingnya laut bagi kehidupan.