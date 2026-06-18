Tren Lip Balm Jadi Bag Charm, Enggak Ada Drama Bibir Kering!

JAKARTA - Ada yang beda dari tas-tas perempuan masa kini, terutama Gen Z. Tren gantungan tas alias bag charm mulai hits lagi dan makin keren. Kalau dulu gantungan tas cuma sebatas boneka lucu atau karakter kartun, sekarang trennya bergeser ke arah yang lebih fungsional.

Aksesoris skincare, seperti lip balm kini berubah fungsi jadi bag charm yang super aesthetic! Saat bibir lagi kering, kamu harus obrak-abrik isi tas cuma untuk mencari lip balm mungil. Masalah inilah yang jadi cikal bakal tren skincare keychain meledak.

Gen Z selalu punya cara brilian buat menggabungkan kepraktisan dan gaya. Dengan menggantungkan lip balm di luar tas, produk ini nggak cuma gampang diraih kapan aja, tapi juga memberikan statement unik ke OOTD mereka. Cukup sekali tarik, poles, dan bibir langsung glowing seketika tanpa harus buka resleting tas.

Brand Beauty Makin Inovatif

Melihat antusiasme pasar yang masif, banyak brand kecantikan yang akhirnya ikut putar otak. Mereka tak hanya saingan bikin formulasi skincare bagus atau warna tinted lip balm yang cantik, tapi juga adu dalam desain packaging.

Hasilnya? Sekarang gampang banget menemukan lip balm yang bentuknya super cute. Ada yang tutupnya sengaja dikasih ring karabiner, dibungkus pakai pouch rajut mini, sampai dilengkapi strap kulit yang stylish abis buat digantung di tas ransel, tote bag, sampai tas selempang kecil.

Tren aksesoris skincare ini jadi bukti nyata kalau dunia beauty dan fashion itu batasnya makin tipis. Selama sesuatu itu fungsional, mempermudah hidup, dan yang paling penting cute, pasti bakal langsung diburu. Jadi, sudah siap sulap lip balm favoritmu jadi pajangan tas yang estetik?

(Agustina Wulandari )

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