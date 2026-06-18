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Makan Semangka Sebelum Hubungan Intim Bikin Pria Tahan Lama, Mitos atau Fakta?

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |02:10 WIB
Makan Semangka Sebelum Hubungan Intim Bikin Pria Tahan Lama, Mitos atau Fakta?
Makan Semangka Sebelum Hubungan Intim Bikin Tahan Lama, Mitos atau Fakta? (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Banyak beredar anggapan bahwa mengonsumsi semangka sebelum berhubungan intim dapat membuat pria lebih tahan lama di ranjang. Klaim ini muncul karena semangka mengandung senyawa tertentu yang diyakini mampu meningkatkan aliran darah. Namun, benarkah manfaat tersebut sudah terbukti secara ilmiah?

Semangka mengandung L-citrulline, yaitu asam amino yang dapat diubah tubuh menjadi L-arginine. Senyawa ini berperan dalam produksi nitric oxide, zat yang membantu melebarkan pembuluh darah sehingga sirkulasi darah menjadi lebih lancar.

Karena mekanisme tersebut, beberapa penelitian menilai L-citrulline berpotensi membantu pria yang mengalami disfungsi ereksi ringan. Dengan aliran darah yang lebih baik, fungsi ereksi dapat meningkat pada sebagian orang. Meski demikian, manfaat ini tidak serta-merta membuat seseorang menjadi lebih tahan lama saat berhubungan intim.

Apa Kata Penelitian?

Melansir laman healthline, sejumlah studi telah meneliti hubungan antara L-citrulline dan kesehatan seksual pria. Salah satu penelitian menemukan bahwa pria dengan disfungsi ereksi ringan yang mengonsumsi suplemen L-citrulline mengalami perbaikan gejala setelah beberapa waktu.

Penelitian lain pada hewan juga menunjukkan adanya peningkatan aktivitas seksual setelah pemberian ekstrak semangka. Namun, hingga kini bukti ilmiah yang tersedia masih terbatas dan belum cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa semangka dapat menjadi solusi utama untuk mengatasi masalah seksual.

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