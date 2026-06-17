Viral! Aksi Heroik Nenek Juru Parkir, Gagalkan Pencurian Uang Rp3,6 Miliar

SEBUAH video viral di media sosial yang menunjukkan aksi heroik seorang juru parkir. Nenek itu menggagalkan pencurian uang Rp3,6 miliar!

Peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, pada Senin 15 Juni 2026. Aksi nenek itu pun menuai pujian selangit dari netizen.

1. Nenek Juru Parkir Gagalkan Pencurian Uang

Dilansir dari video yang beredar di Instagram, insiden bermula saat nenek bernama Kusmayanti melihat adanya aktivitas mencurigakan di sekitar area parkir tempat ia bertugas. Ia kemudian menyadari bahwa sebuah mobil yang terparkir menjadi target percobaan pencurian dengan modus pecah kaca.

Tanpa ragu, nenek bernama Kusmayanti itu langsung berteriak meminta bantuan warga sekitar. Teriakan tersebut membuat para pelaku panik dan segera melarikan diri menggunakan motor sebelum berhasil membawa barang berharga di dalam kendaraan.

Pihak kepolisian setempat menyebutkan bahwa pelaku diduga merupakan komplotan spesialis pencurian dengan modus pecah kaca mobil. Hingga kini, aparat masih melakukan pengejaran dan mengumpulkan bukti di lokasi kejadian untuk mengungkap identitas para pelaku.

Selain itu, polisi juga tengah menelusuri kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas terkait aksi pencurian tersebut.