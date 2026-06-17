5 Cara Mengatasi Ketiak Hitam Biar Tampil Maksimal!

KETIAK yang menghitam sering kali menjadi masalah yang mengganggu penampilan dan menurunkan rasa percaya diri. Kondisi ini membuat sebagian orang enggan mengenakan pakaian tanpa lengan atau outfit yang memperlihatkan area ketiak.

Padahal, ketiak hitam merupakan kondisi yang cukup umum dan bisa dialami siapa saja. Kabar baiknya, ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk membantu mencerahkan area ketiak sehingga penampilan tetap maksimal.

Dilansir dari Health Line, Kamis (17/6/2026), berikut 5 cara mengatasi ketiak hitam biar tampil maksimal:

1. Rutin Membersihkan dan Mengeksfoliasi Kulit

Salah satu cara mengatasi ketiak hitam adalah rutin membersihkan dan mengeksfoliasi kulit. Eksfoliasi membantu mengangkat sel kulit mati yang menumpuk pada permukaan kulit.

Kamu bisa menggunakan scrub lembut atau produk eksfoliasi khusus kulit sensitif sebanyak 1–2 kali seminggu. Hindari menggosok terlalu keras karena justru dapat menyebabkan iritasi dan memperparah penggelapan kulit.

2. Gunakan Pelembap

Kulit yang sehat dan terhidrasi dengan baik cenderung memiliki warna yang lebih merata. Pilih pelembap yang mengandung bahan seperti niacinamide, ceramide, atau vitamin E untuk membantu memperbaiki kondisi kulit.