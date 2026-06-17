7 Cara Menghilangkan Strawberry Skin di Tubuh

STRAWBERRY skin atau kulit stroberi adalah kondisi kulit yang ditandai dengan munculnya bintik-bintik gelap pada pori-pori sehingga menyerupai permukaan buah stroberi. Kondisi ini paling sering muncul di area kaki, tetapi juga dapat ditemukan pada lengan, paha, atau bagian tubuh lainnya.

Meski umumnya tidak berbahaya, strawberry skin sering mengganggu penampilan dan membuat sebagian orang merasa kurang percaya diri. Kabar baiknya, kondisi ini dapat diatasi dengan perawatan yang tepat sesuai penyebabnya.

Strawberry skin sendiri biasanya terjadi akibat pori-pori yang tersumbat oleh minyak, sel kulit mati, bakteri, atau rambut yang terjebak di bawah kulit. Beberapa faktor yang dapat memicunya antara lain kebiasaan mencukur dengan pisau cukur yang tumpul, folikulitis atau peradangan pada folikel rambut, hingga penumpukan keratin yang menyebabkan keratosis pilaris.

Selain itu, kulit kering yang membuat pori-pori tampak lebih jelas dan kurangnya eksfoliasi sehingga sel kulit mati menumpuk juga perlu diwaspadai karena bisa jadi tanda munculnya strawberry skin.

Dilansir dari New Beauty, Rabu (17/6/2026), berikut 7 cara menghilangkan strawberry skin di tubuh:

1. Rutin Melakukan Eksfoliasi

Eksfoliasi membantu mengangkat sel kulit mati yang menyumbat pori-pori. Gunakan produk eksfoliasi kimia yang mengandung AHA, BHA, atau asam laktat untuk membantu membersihkan kulit secara lebih efektif.

Lakukan eksfoliasi 1 hingga 3 kali seminggu. Eksfoliasi bisa dilakukan dengan melihat jenis kulit agar tidak menyebabkan iritasi.

2. Gunakan Pelembap Secara Teratur

Kulit yang kering dapat membuat tampilan strawberry skin semakin terlihat. Pilih pelembap yang mengandung urea, gliserin, ceramide, atau asam hialuronat untuk menjaga kelembapan dan memperbaiki tekstur kulit.

3. Perbaiki Teknik Mencukur

Mencukur rambut dengan cara yang salah dapat memperparah strawberry skin. Untuk hasil yang lebih baik gunakan pisau cukur yang tajam dan bersih.

Lalu, kamu juga perlu basahi kulit terlebih dahulu dengan air hangat. Kemudian, gunakan shaving gel atau krim cukur. Selanjutnya, cukur searah pertumbuhan rambut. Terakhir, ganti pisau cukur secara rutin.