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Sering Berhubungan Intim Bikin Vagina Longgar? Ini Faktanya

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |02:10 WIB
Sering Berhubungan Intim Bikin Vagina Longgar? Ini Faktanya
Sering Berhubungan Intim Bikin Vagina Longgar? Ini Faktanya (Foto: Freeepik)
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JAKARTA - Sering Berhubungan Intim Bikin Vagina Longgar? Ini Faktanya. Anggapan bahwa aktivitas seksual yang sering dapat membuat vagina menjadi longgar secara permanen masih banyak dipercaya hingga saat ini. Padahal, keyakinan tersebut tidak didukung oleh bukti ilmiah dan justru dapat menimbulkan kecemasan yang tidak perlu bagi perempuan.

Menurut informasi yang dirangkum dari laman Ova Women's Health, vagina memiliki struktur yang dirancang untuk beradaptasi dan kembali ke bentuk semula setelah mengalami peregangan sementara. Karena itu, hubungan seksual bukanlah penyebab vagina menjadi longgar secara permanen.

Mitos yang Berasal dari Kesalahpahaman

Kepercayaan bahwa vagina bisa "melar" akibat sering berhubungan intim lebih banyak dipengaruhi oleh stigma sosial dan minimnya pemahaman mengenai anatomi tubuh perempuan. Selama bertahun-tahun, muncul anggapan bahwa aktivitas seksual dapat mengubah kondisi vagina secara permanen, padahal hal tersebut tidak sesuai dengan fakta medis.

Kesalahpahaman lain muncul karena banyak orang menyamakan perubahan yang terjadi setelah persalinan dengan perubahan akibat hubungan seksual. Padahal, keduanya merupakan kondisi yang sangat berbeda dari sisi fisiologis.

Vagina Memiliki Sifat Elastis Alami

Secara anatomi, vagina merupakan saluran berotot yang elastis dan mampu meregang serta kembali ke kondisi semula. Struktur ini memungkinkan vagina beradaptasi saat berhubungan seksual, menggunakan tampon, menjalani pemeriksaan medis, hingga proses persalinan.

Dinding vagina juga memiliki lipatan alami yang disebut rugae, yang berfungsi membantu proses pelebaran tanpa menghilangkan bentuk dan kekuatannya. Di sekitarnya terdapat otot dasar panggul yang berperan dalam menjaga tonus, kontrol, dan sensasi pada area tersebut.

      
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