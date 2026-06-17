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Wamenkes: Laki-Laki Lebih Berisiko Kena Kanker Tiroid

Niko Prayoga , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |11:03 WIB
Wamenkes: Laki-Laki Lebih Berisiko Kena Kanker Tiroid
Pria lebih berpotensi terkena kanker tiroid. (Foto: Freepik)
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JAKARTA – Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, Dante Saksono Harbuwono, mengungkapkan bahwa laki-laki lebih berisiko terkena kanker tiroid. Risikonya lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Laki-laki bisa mengalami hal tersebut jika ditemukan adanya benjolan pada area tiroid. Karena itu, laki-laki mesti waspada.

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1. Angka Keganasan Kanker Tiroid

Dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, Dante memaparkan data global yang menunjukkan angka keganasan kanker tiroid di seluruh dunia mencapai 820.000 kasus. Setengah di antaranya pada angka tersebut berada di kawasan Asia.

“Kalau laki-laki ada benjolan, laki-laki lebih banyak terkena kanker dibandingkan dengan populasi wanita. Dari 820.000 angka keganasan kanker tiroid yang ada di seluruh dunia, setengah jutanya ada di populasi Asia,” ungkap Dante, dikutip Rabu (17/6/2026).

Lebih lanjut, Dante menyoroti prevalensi nodul tiroid yang cukup tinggi di masyarakat. Ada 60 persen dari populasi yang kemungkinan terdapat nodul tiroid jika dilakukan USG.

"60% dari populasi kalau di-USG ada nodul tiroid. Jadi kalau di sini, sekarang ini ada 200 orang, 60% dari 200 orang itu di antara kita, itu ada nodul tiroidnya," ujar Dante.

 

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