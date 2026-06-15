Viral! Pengantin Pria Langsung Pingsan Usai Lihat Wajah Istri Setelah Ijab Kabul

SEBUAH video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang pengantin pria pingsan usai ijab kabul. Pria itu tumbang setelah melihat wajah sang istri.

Tentunya, hal ini terjadi bukan karena pria itu merasa kaget dengan wajah sang istri. Tampaknya, dia begitu emosional dan merasa haru.

1. Pingsan Usai Ijab Kabul

Sebuah momen pernikahan yang mengharukan sekaligus mengejutkan viral di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di Serang Baru, Kabupaten Bekasi.

Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat seorang pengantin pria pingsan sesaat setelah melihat wajah istrinya untuk pertama kali usai prosesi ijab kabul. Pria itu awalnya terlihat berdiri di depan pelaminan sambil menunggu kedatangan sang mempelai wanita.

Suasana berlangsung khidmat dan penuh haru. Tak lama kemudian, pengantin wanita berjalan menghampiri suaminya yang baru saja resmi menikahinya.

Saat menoleh dan melihat sang istri untuk pertama kalinya setelah akad nikah, pengantin pria tampak begitu emosional. Ia terlihat menahan haru sebelum akhirnya menitikkan air mata. Ekspresi bahagia yang terpancar dari wajahnya membuat para tamu undangan ikut terbawa suasana.

Namun, momen mengharukan itu mendadak berubah ketika pengantin pria terlihat kehilangan tenaga. Beberapa saat setelah bertemu dengan istrinya, ia tampak limbung sebelum akhirnya jatuh pingsan. Kejadian tersebut langsung mengundang kepanikan di lokasi acara.