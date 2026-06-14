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Riset: Kurang Tidur Tingkatkan Risiko Kematian

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |07:09 WIB
Riset: Kurang Tidur Tingkatkan Risiko Kematian
Riset: Kurang Tidur Tingkatkan Risiko Kematian (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Kebiasaan tidur larut malam atau tidur kurang dari waktu yang dianjurkan bukan hanya membuat tubuh lemas dan sulit berkonsentrasi keesokan harinya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur secara kronis dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit serius, bahkan berkaitan dengan risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular.

Dokter umum sekaligus influencer kesehatan, dr. Tirta Mandira Hudhi, dalam unggahan di kanal YouTube miliknya mengatakan sejumlah studi telah menemukan dampak signifikan dari kurang tidur terhadap kesehatan. Salah satunya adalah peningkatan risiko mortalitas akibat penyakit jantung koroner (PJK) dan stroke.

“Jadi ada dua jurnal yang menjelaskan. Yang pertama dari European Heart Journal Acute Cardiovascular Care. Dilakukan meta-analisis berskala besar terhadap 19 studi. Meta-analisis itu tingkat bukti tertinggi dalam evidence-based medicine. Jawabannya betul, ternyata durasi tidur yang pendek secara signifikan meningkatkan risiko mortalitas atau kematian akibat penyakit jantung koroner (PJK) dan stroke pada populasi usia produktif bahkan lansia,” kata dr. Tirta.

Risiko Kematian Meningkat

Selain itu, kebiasaan tidur kurang dari enam jam per hari juga dikaitkan dengan meningkatnya risiko berbagai penyakit metabolik, seperti diabetes melitus, hipertensi, hingga obesitas.

“Dari jurnal Sleep Medicine tahun 2017, berupa systematic review dan meta-analisis terhadap 153 studi kohort, kurang tidur kronis di bawah enam jam terbukti secara linear meningkatkan risiko relatif terhadap stroke, diabetes melitus, hipertensi, obesitas, dan PJK,” jelasnya.

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