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Suplemen Penting untuk Umur 30-an, Apa Saja?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |10:10 WIB
Suplemen Penting untuk Umur 30-an, Apa Saja?
Suplemen Penting untuk Umur 30-an, Apa Saja? (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Memasuki usia 30-an, banyak orang mulai merasakan perubahan pada tubuh, meski sering kali tidak disadari. Metabolisme cenderung melambat, proses pemulihan tubuh membutuhkan waktu lebih lama, dan tingkat stres dapat meningkat akibat tuntutan pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga asupan nutrisi menjadi semakin penting untuk mendukung kesehatan jangka panjang.

Selain menerapkan pola makan seimbang dan gaya hidup sehat, sejumlah suplemen dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi yang mungkin belum tercukupi dari makanan sehari-hari. Meski bukan pengganti pola hidup sehat, suplemen tertentu dapat mendukung fungsi tubuh, menjaga energi, dan membantu mengurangi risiko berbagai masalah kesehatan.

Praktisi kesehatan sekaligus dokter naturopati, Michael Murray, membagikan beberapa jenis suplemen yang dinilai bermanfaat bagi mereka yang memasuki usia 30-an.

“Usia 30-an adalah masa untuk membangun fondasi kesehatan jangka panjang. Suplemen yang tepat dapat membantu menjaga energi, kekuatan, dan ketahanan tubuh di masa mendatang,” tulis Dr. Murray dalam unggahan di Instagram.

Suplemen yang Banyak Dibutuhkan di Usia 30-an

1. Vitamin D

Vitamin D berperan penting dalam membantu penyerapan kalsium, menjaga kesehatan tulang, mendukung sistem kekebalan tubuh, serta membantu mengatur suasana hati. Kekurangan vitamin D cukup sering terjadi, terutama pada orang yang lebih banyak beraktivitas di dalam ruangan atau jarang terpapar sinar matahari.

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