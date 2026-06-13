Jangan Sampai Salah, Ini Perbedaan Ubi Jalar dari Warnanya!

JAKARTA - Sering bingung pas lagi di pasar atau supermarket karena melihat ubi jalar ada macam-macam warnanya? Walaupun sama-sama ubi, beda warna ternyata bawa perbedaan besar dari segi rasa, tekstur, sampai kandungan gizinya lho.

Biar tak salah pilih buat camilan atau menu diet kamu selanjutnya, yuk bahas bedanya ubi ungu, ubi oranye, dan ubi putih!

1. Ubi Ungu

Ubi yang satu ini paling gampang dikenali karena warnanya yang mencolok dan sering banget dijadikan pewarna alami makanan. Rasa manisnya pas dan tak bikin eneg. Teksturnya cenderung lebih padat, creamy, tapi agak kering dibandingkan jenis ubi lainnya.

Warna ungunya berasal dari zat antosianin. Ini adalah antioksidan super kuat yang bagus banget buat menjaga kekebalan tubuh, melawan radikal bebas, dan mencegah peradangan. Paling enak buat direbus, dibikin klepon, bolu, candil, atau campuran dessert lainnya, karena warnanya bikin makanan jadi estetik banget.

2. Ubi Oranye

Kalau kamu suka ubi yang rasanya lumer di mulut, ini jawabannya. Ubi oranye (atau sering disebut ubi kuning/madu) adalah jenis ubi klasik yang paling populer. Ubi oranye jadi yang paling manis di antara ketiganya! Teksturnya sangat lembut, moist (basah), dan agak berair setelah dimasak.