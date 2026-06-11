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Viral 2 Perempuan Saling Jambak di Cafe, Diduga karena Rebutan Pacar

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |06:07 WIB
Viral 2 Perempuan Saling Jambak di Cafe, Diduga karena Rebutan Pacar
Viral 2 Perempuan Saling Jambak di Cafe, Diduga karena Rebutan Pacar (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Sebuah video yang memperlihatkan dua perempuan terlibat perkelahian di sebuah kafe viral di media sosial. Insiden yang disebut-sebut dipicu masalah asmara itu terjadi di kawasan Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

Dalam rekaman yang beredar, kedua perempuan tampak terlibat adu fisik di area dalam kafe. Mereka terlihat saling menarik rambut, menjambak, hingga melayangkan pukulan di hadapan para pengunjung.

Keributan tersebut sontak mengundang perhatian orang-orang yang berada di lokasi. Beberapa pengunjung berusaha melerai pertikaian agar tidak semakin membesar, sementara lainnya merekam kejadian menggunakan telepon genggam.

Perkelahian yang terjadi di dekat pintu kaca kafe itu berlangsung beberapa saat sebelum akhirnya berhasil dihentikan setelah sejumlah pengunjung turun tangan memisahkan keduanya.

Hingga saat ini belum diketahui secara pasti penyebab pertikaian tersebut. Namun, berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, insiden itu diduga berkaitan dengan persoalan hubungan asmara atau perebutan pasangan.

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