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Profil dan Pekerjaan Giorgio Antonio, Pacar Sarwendah yang Ternyata Bukan CEO

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |23:10 WIB
Profil dan Pekerjaan Giorgio Antonio, Pacar Sarwendah yang Ternyata Bukan CEO
Profil dan Pekerjaan Giorgio Antonio, Pacar Sarwendah yang Ternyata Bukan CEO (Foto: Instagram)
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JAKARTA – Nama Giorgio Antonio Chandra kembali menjadi perhatian publik seiring ramainya pembahasan mengenai kedekatannya dengan Sarwendah. Di tengah sorotan tersebut, muncul klarifikasi terkait status Giorgio yang selama ini kerap disebut sebagai CEO sebuah perusahaan.

Giorgio Antonio Chandra dikenal sebagai pengusaha muda, kreator konten, sekaligus figur publik yang aktif di media sosial. Pria yang akrab disapa Gio itu kerap membagikan konten seputar bisnis, gaya hidup, hingga berbagai aktivitas kesehariannya melalui platform seperti Instagram dan TikTok.

Giorgio Antonio

Selain aktif sebagai kreator digital, Giorgio juga disebut memiliki sejumlah aktivitas usaha, terutama di bidang gaya hidup (lifestyle) dan produk kecantikan. Ia dikenal membangun citra personalnya melalui berbagai kolaborasi bisnis dan konten digital.

Kedekatannya dengan Sarwendah mulai menjadi perbincangan publik setelah keduanya beberapa kali terlihat bersama dalam siaran langsung (live streaming) maupun berbagai kesempatan lainnya. Sejak saat itu, hubungan mereka kerap menjadi sorotan dan memunculkan spekulasi mengenai status asmara keduanya.

Bukan CEO PT GLI

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