Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Berapa Tarif Endorse Sarwendah? Ini Kisarannya

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |19:05 WIB
Berapa Tarif Endorse Sarwendah? Ini Kisarannya
Berikut kisaran tarif endorse Sarwendah. (Foto: Instagram/@sarwendah29)
A
A
A

TARIF endorse Sarwendah menarik diulas. Sebab, Sarwendah tengah jadi sorotan publik di tengah memanasnya hubungan dirinya dengan Ruben Onsu usai bercerai.

Sarwendah sendiri tidak hanya dikenal sebagai artis dan pebisnis, tetapi juga sebagai salah satu selebritas dengan pengaruh besar di media sosial. Dengan puluhan juta pengikut di Instagram, mantan personel Cherrybelle ini menjadi incaran berbagai brand untuk mempromosikan produk mereka.

Sarwendah dan Giorgio Antonio

Tak heran jika tarif endorsement yang dipatok Sarwendah begitu tinggi. Berapa besarannya?

1. Tarif Endorse Sarwendah

Untuk tarif endorse Sarwendah, sejatinya belum ada keterangan resmi yang diberikan oleh pihak sang artis secara langsung. Namun, ada kabar-kabar beredar soal besaran tarif tersebut.

Berdasarkan sejumlah laporan media, tarif endorse Sarwendah bervariasi. Biayanya tergantung jenis konten dan platform yang digunakan.

Untuk unggahan foto di feed Instagram, tarif endorse Sarwendah dikabarkan mulai dari Rp40 juta per postingan. Sementara untuk video Instagram, tarifnya mencapai sekitar Rp55 juta per unggahan. Ada pula biaya tambahan untuk fitur promosi tertentu seperti swipe up atau kebutuhan kampanye khusus.

Tak hanya itu, Instagram Story juga memiliki tarif tersendiri yang dikabarkan berada di kisaran Rp30 juta. Sedangkan untuk konten Reels, Sarwendah disebut mematok harga sekitar Rp45 juta.

Untuk kebutuhan live streaming di Instagram, tarifnya bahkan bisa lebih tinggi. Semua bergantung durasi dan bentuk kerja sama yang disepakati dengan brand.  

Selain promosi di media sosial, Sarwendah juga menerima kerja sama untuk menghadiri acara sebagai bintang tamu atau brand ambassador. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa tarif kehadiran dalam sebuah acara promosi dapat mencapai sekitar Rp65 juta atau lebih untuk satu kali penampilan.

Seiring pertumbuhan jumlah pengikut yang kini mencapai lebih dari 35 juta akun Instagram, nilai komersial Sarwendah terus meningkat. Bahkan, beberapa laporan menyebut tarif endorse per produk bisa menembus angka Rp70 juta untuk kerja sama tertentu dengan cakupan promosi yang lebih luas. Besarnya tarif tersebut dinilai sebanding dengan jangkauan audiens dan tingkat popularitas yang dimiliki Sarwendah di dunia digital.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/612/3144002/5_potret_kedekatan_sarwendah_dengan_giorgio_antonio_video_call_hingga_nonton_bioskop_bareng-I2jQ_large.jpg
5 Potret Kedekatan Sarwendah dengan Giorgio Antonio, Video Call hingga Nonton Bioskop Bareng!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/33/3224640//ruben_onsu_dan_betrand_peto-EaQO_large.jpg
Pengakuan Betrand Peto Yakinkan Ruben Onsu Gugat Hak Asuh Anak dari Sarwendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/33/3224619//ruben_onsu-DmFe_large.jpg
Ruben Onsu: Aku Bingung Ketika Gunakan Hak Jawab, Malah Dibilang Menjatuhkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/624/3224609//ruben_onsu_dan_betrand_peto-Rqd0_large.jpg
Profil dan Pendidikan Betrand Peto Onsu, Akui Pernah Ditampar Adik Sarwendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/65/3224603//ruben_onsu_dan_giorgio_antonio-YUCs_large.jpg
Adu Pendidikan Ruben Onsu dengan Giorgio Antonio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/33/3224532//ruben_onsu-4H7K_large.jpg
Ruben Onsu Blak-blakan Sindir Giorgio Antonio yang Bikin Video Endorse di Rumahnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement