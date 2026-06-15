Berapa Tarif Endorse Sarwendah? Ini Kisarannya

TARIF endorse Sarwendah menarik diulas. Sebab, Sarwendah tengah jadi sorotan publik di tengah memanasnya hubungan dirinya dengan Ruben Onsu usai bercerai.

Sarwendah sendiri tidak hanya dikenal sebagai artis dan pebisnis, tetapi juga sebagai salah satu selebritas dengan pengaruh besar di media sosial. Dengan puluhan juta pengikut di Instagram, mantan personel Cherrybelle ini menjadi incaran berbagai brand untuk mempromosikan produk mereka.

Tak heran jika tarif endorsement yang dipatok Sarwendah begitu tinggi. Berapa besarannya?

1. Tarif Endorse Sarwendah

Untuk tarif endorse Sarwendah, sejatinya belum ada keterangan resmi yang diberikan oleh pihak sang artis secara langsung. Namun, ada kabar-kabar beredar soal besaran tarif tersebut.

Berdasarkan sejumlah laporan media, tarif endorse Sarwendah bervariasi. Biayanya tergantung jenis konten dan platform yang digunakan.

Untuk unggahan foto di feed Instagram, tarif endorse Sarwendah dikabarkan mulai dari Rp40 juta per postingan. Sementara untuk video Instagram, tarifnya mencapai sekitar Rp55 juta per unggahan. Ada pula biaya tambahan untuk fitur promosi tertentu seperti swipe up atau kebutuhan kampanye khusus.

Tak hanya itu, Instagram Story juga memiliki tarif tersendiri yang dikabarkan berada di kisaran Rp30 juta. Sedangkan untuk konten Reels, Sarwendah disebut mematok harga sekitar Rp45 juta.

Untuk kebutuhan live streaming di Instagram, tarifnya bahkan bisa lebih tinggi. Semua bergantung durasi dan bentuk kerja sama yang disepakati dengan brand.

Selain promosi di media sosial, Sarwendah juga menerima kerja sama untuk menghadiri acara sebagai bintang tamu atau brand ambassador. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa tarif kehadiran dalam sebuah acara promosi dapat mencapai sekitar Rp65 juta atau lebih untuk satu kali penampilan.

Seiring pertumbuhan jumlah pengikut yang kini mencapai lebih dari 35 juta akun Instagram, nilai komersial Sarwendah terus meningkat. Bahkan, beberapa laporan menyebut tarif endorse per produk bisa menembus angka Rp70 juta untuk kerja sama tertentu dengan cakupan promosi yang lebih luas. Besarnya tarif tersebut dinilai sebanding dengan jangkauan audiens dan tingkat popularitas yang dimiliki Sarwendah di dunia digital.