Kurangi Beli Pakaian Baru, Intip Trik Merawat Baju ala Valerie Twins Biar Awet

JAKARTA - Membeli baju baru mungkin sudah jadi hal yang biasa. Bahkan jika sering membeli baju justru bikin lemari tambah penuh dengan baju-baju lama yang pada akhirnya tak lagi terpakai.

Nah, lalu bagaimana caranya bisa punya baju yang bertahan lama hingga bisa diturunkan ke generasi berikutnya?

Pegiat lingkungan dan influencer Valerie Twins membagikan tips singkat biar pakaianmu tetap terawat dan bertahan lama lewat Instagram @sustainbabes.

Menurutnya, baju di bumi ini sudah cukup untuk enam generasi, atau bisa dikatakan hingga generasi anak cucu nanti tak perlu ada produksi baju baru lagi, lebih baik belajar bagaimana caranya menyiapkan baju yang sudah ada biar awet dan bisa dipakai sama generasi penerus.

Valerie mengatakan, hal yang paling sederhana dimulai dari cara mencucinya. “Perhatiin, ada yang bisa dicuci pakai mesin, tapi ada juga yang hanya bisa hand wash, atau bahkan ada yang perlu di laundry,” ucapnya.