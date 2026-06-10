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Apakah Makan Bubur Baik untuk Menurunkan Berat Badan?

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |08:05 WIB
Apakah Makan Bubur Baik untuk Menurunkan Berat Badan?
Manfaat makan bubur. (Foto: Freepik)
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BUBUR sering dianggap sebagai makanan yang berat di karbohidrat dan kurang ideal untuk diet. Apakah hal itu benar adanya?

Sejumlah pakar gizi malah menjelaskan bahwa bubur sebenarnya bisa membantu menurunkan berat badan. Apalagi, selama dikonsumsi dengan cara yang tepat.

Makan Bubur Diaduk vs Nggak Diaduk? Mana Yang Lebih Enak

1. Bubur Bisa Bantu Diet

Dilansir dari Numan, bubur ternyata bisa jadi pilihan makanan untuk mendukung penurunan berat badan. Namun, bubur harus disiapkan secara tepat.

Bubur dinilai punya kalori rendah. Selain itu, bubur juga bisa memberikan rasa kenyang yang lebih lama, serta mudah dicerna oleh tubuh.

Efek ini dapat membantu mengurangi keinginan untuk makan berlebihan atau ngemil di luar waktu makan. Namun, bubur tidak secara langsung menyebabkan penurunan berat badan. Hasilnya tetap bergantung pada pola makan secara keseluruhan.

 

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Topik Artikel :
Diet Manfaat Makan Bubur Bubur
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